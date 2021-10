WTA Courmayeur 2021: Donna Vekic torna a ruggire, battuta Clara Tauson in finale

Donna Vekic vince per la prima volta da 4 anni a questa parte un torneo WTA, confermando quanto di buono fatto dall’estate in poi per risalire la china. La giocatrice croata sconfigge, nella finale del 250 di Courmayeur, la danese rampante Clara Tauson con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco. Si tratta del terzo successo per lei sul circuito maggiore.

Primo set molto combattuto, con quattro break negli altrettanti turni di battuta iniziali, un biglietto da visita traballante per i due servizi. Vekic tiene il suo primo a zero nel quinto game, poi lo strappa nuovamente alla danese per andare sul 4-2 e poi 5-2. All’atto di chiudere, però, spreca tre set point, uno sul 5-3 e due sul 5-4, ritrovandosi a dover ricominciare tutto dal principio. Si arriva al tie-break, che diventa feudo immediato della croata, con Tauson che subisce un 6-0 prima di provare una rimonta che si ferma all’atto del 7-3.

Nel secondo parziale le cose si rivelano molto più semplici per Vekic, dato che la danese cede dopo tre game lottati, il secondo, il terzo e il quarto, tutti finiti a vantaggio della giocatrice croata. Quest’ultima si invola senza più troppi problemi verso la vittoria, con un secondo break di vantaggio a valerle il 5-1 e poi il 6-2 finale alla prima occasione.

Vekic, con il successo odierno, si prende un guadagno di 30 posizioni, dalla numero 97 alla 67, mentre per Tauson ce ne sono tre in più con il nuovo best ranking al 46° posto. La croata sfrutta un’alta percentuale di punti vinti sulla prima, il 76.1% (con 11 ace), e una molto minore efficienza della danese in questo senso (57.5%).

