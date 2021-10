Masters1000 Parigi-Bercy, Gianluca Mager e Andreas Seppi negli atti conclusivi delle qualificazioni, eliminato Travaglia

Detto del successo nel primo turno delle qualificazioni del Masters1000 di Parigi-Bercy di Lorenzo Musetti opposto a Lucas Pouille, altri tre azzurri hanno calcato il veloce indoor francese per andare a caccia di un posto nel tabellone principale del prestigioso torneo.

Il bilancio è stato di due vittorie e una sconfitta in casa Italia. Partendo dalla fine, l’ultimo incontro della giornata ha visto protagonista il ligure Gianluca Mager che si è imposto con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 in 1 ora e 47 minuti di partita contro lo svizzero Henri Laaksonen (n.103 del mondo). Una vittoria sofferta ma meritata quella di Mager che nella sfida finale affronterà l’insidioso giapponese Yoshihito Nishioka (n.82 del mondo), a segno contro il francese Benjamin Bonzi (n.63 del ranking) per 6-4 7-6 (4).

Bene anche Andreas Seppi: l’altoatesino, n.98 del mondo, ha concluso vittoriosamente in due set per 7-5 6-3 contro lo spagnolo Pedro Martinez (n.58 ATP) mettendo in mostra una buona solidità. Seppi si giocherà le chance di accesso al main draw contro lo svedese Mikael Ymer (n.101 ATP) che l’ha spuntata contro l’iberico Carlos Taberner (n.93 del mondo) per 6-7 (3) 6-3 6-3.

Niente da fare per Stefano Travaglia che si è dovuto arrendere alla testa di serie n.1 delle ‘quali’ Tommy Paul per 7-5 4-6 6-2. Un vero peccato per il tennista ascolano, capace di recuperare una frazione di ritardo, ma non avendo poi l’energia di aggiudicarsi il parziale decisivo.

Foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com