WEC, due gare da non perdere in Bahrain per decidere i campioni

Tutto è pronto per le ultime due competizioni del FIA World Endurance Championship che torna in pista in Bahrain per eleggere i propri campioni. Saranno due le manifestazioni nel deserto di Manama. La prima si terrà questo week-end sulle 6h, la seconda settimana prossima sulle 8h (con il finale in notturna).

Tutte le categorie sono ancora aperte ad eccezione della GTE-Am che vede la Ferrari #83 di AF Corse nettamente in vantaggio sulla concorrenza. Andiamo però con ordine ed iniziamo dalle Hypercar con la battaglia tra le due Toyota, separate solo da nove punti dopo la 24h di Le Mans.

Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7, primi sul Circuit de la Sarthe ed in quel di Monza, hanno attualmente la leadership della classifica generale. Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 sono pronti a recuperare in una prova che vedrà in pista anche l’Alpine #36 di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre.

Il costruttore francese, ammesso a gareggiare anche nel 2022 con l’attuale prototipo, può giocarsi qualcosa di importante su una prova da 6h vista l’evidente differenza di consumi tra i due costruttori. Segnaliamo invece l’assenza di Glickenhaus, che dopo il debutto nella classica francese ha deciso di rinunciare al round arabo.

Sono ben quattro i pretendenti nella classe LMP2. La 24h transalpina ha ribaltato la graduatoria generale ed ha permesso a Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi (WRT #31) di conquistare il secondo posto assoluto con un solo punti di ritardo da Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael (JOTA #28).

La realtà inglese, che ha corso nel 2021 anche nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS con McLaren, si contende il titolo anche con Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez #38, terzi a -7 dalla gemella.

Continua la lotta in GTE PRO tra Ferrari e Porsche. La Rossa #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado ha preso il comando delle operazioni dopo l’affermazione di Le Mans. Secondo posto per Porsche che paga 12 lunghezze con Kevin Estre/Niel Jani, lontani per la lotta al successo in Francia.

Come già detto il vantaggio è importante per la Ferrari #83 di AF Corse nella classe GTE-Am. François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen, a segno in tre delle quattro prove svolte, hanno al momento 102 punti contro i 65,5 dell’Aston Martin #33 di TF Sport affidata a Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira.

Il marchio inglese insegue la prima gioia del 2021, stessa missione della Porsche. Occhi puntati questo fine settimana anche su Project 1 con Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera #56, pronti a recuperare dopo la delusione della 24h francese.

