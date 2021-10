WEC, 6 Ore Bahrain: Toyota #7 domina la scena, prima gioia per Aston in GTE-Am

Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 si impongono per la terza volta consecutiva nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6 Ore del Bahrain, penultimo atto stagionale. I leader della classifica generale dominano la scena e si impongono davanti alla gemella #8, mentre Aston Martin vince per la prima volta la GTE-AM con Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira (TF Sport #33). Porsche monopolizza la GTE PRO, mentre WRT bissa la gioia di Le Mans in LMP2.

Tra le Hypercar sono state poche le emozioni con la GR010 Hybrid #7 che ha approfittato del primo FCY (Full Course Yellow) per balzare al comando sulla vettura #8, scattata dalla pole-position. Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley non sono riusciti a fermarsi in regime di bandiera gialla e successivamente non sono stati più in grado di ripetere i team-mate. Terzo gradino del podio per l’Alpine #36 di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre, in difficoltà per tutto il fine settimana.

WRT vince ancora. Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31 si sono ritrovati al comando in occasione del primo FCY, entrato per rimuovere dei detriti in curva 1. Il terzetto belga strappa a JOTA Sport la leadership in campionato grazie alla seconda affermazione consecutiva.

La formazione di Vincent Vosse conclude davanti all’Oreca #28 di Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael ed alla #38 di Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez. La formazione inglese ha avuto la meglio su Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque (United Autosports #22), quarti sotto la bandiera a scacchi dopo aver provato in tutti i modi a concludere al secondo posto.

Il Balance of Performance (sistema di compensazioni delle prestazioni/BoP) incorona la Porsche in GTE. Kevin Estre/Niel Jani #92 non sbagliano e vincono per la terza volta in questa stagione davanti alla gemella #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz #91 ed alla Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado (AF Corse). Peccato non aver visto una battaglia tra le due case che si sfideranno nuovamente tra meno di una settimana per il titolo 2021.

Aston Martin, competitiva sin dalla prima ora, vince per la prima volta in stagione in GTE-Am con TF Sport. Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira #33 dominano la scena nella seconda parte concludendo con margine davanti a Porsche. Secondo posto finale Christian Ried/Janox Evans/Matt Campbell (Dempsey – Proton Racing #77) davanti ad Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera (Project 1 #56). Quinto posto finale per François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen (AF Corse/Ferrari #83), ancora padroni della serie ad 8h dal termine della stagione. Appuntamento settimana prossima per una nuova manifestazione sotto i riflettori di Manama.

