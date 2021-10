ATP San Pietroburgo: sarà Fritz-Cilic la finale sul cemento russo

Si sono da poco concluse le due semifinali dell’ATP 250 di San Pietroburgo. Sul cemento russo si è dunque delineata la finale che vedrà sfidarsi lo statunitense Taylor Fritz e il croato Marin Cilic.

Nel primo match odierno la testa di serie numero 5 ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff (n.53 ATP) con il punteggio di 5-7 6-1 6-3 dopo una battaglia durata un’ora e 58 minuti. Per lo statunitense decisive per la qualificazione in finale la buonissima percentuale di punti vinti con la prima (81% contro il 68% del tedesco) e le 5 palle convertite in break (sulle 10 occasioni disponibili).

Nell’altra semifinale, tutto facile per Cilic. Il croato (n.35 del mondo) ha superato l’olandese Botic Van De Zandschulp (n.69 del ranking) con un doppio 6-3 in appena un’ora e 7 minuti di partita. A fine match sono fondamentali per Cilic le ottime percentuali al servizio (87% di punti vinti con la prima e 64% di punti conquistati con la seconda) e le tre palle break sfruttate (sulle 8 avute).

RISULTATI 30 OTTOBRE

Semifinali

Fritz (USA) (5) – Struff (GER) 5-7 6-1 6-3

Cilic (CRO) – Van De Zandschulp (NED) 6-3 6-3