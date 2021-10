Volley, Serie A1 femminile: 5a giornata. Conegliano si salva a Monza (2-3) e dice 70!

Sull’orlo del precipizio, la Imoco Conegliano trova ancora una volta la forza per ribadire la sua superiorità nel Campionato Italiano e conquista la vittoria numero 70 di fila espugnando con un soffertissimo e sudatissimo 3-2 il campo di un combattivo Vero Volley Monza.

Nell’anticipo della quinta giornata sembra più volte all’angolo la squadra di Santarelli, che sta pagando un inizio di stagione sfortunatissimo ma la Imoco è un pugile bravissimo ad incassare e a “pungere” al momento opportuno. Partita malissimo, sotto 1-2 e anche 12-13 al tie break, la squadra di Santarelli, che ha dovuto anche fare i conti con la serata storta di Paola Egonu, è riuscita a salvarsi ed ora è a due sole vittorie dal record della Teodora Ravenna.

A Monza Conegliano, con Plummer e Caravello titolari, illude tutti, soprattutto se stessa, in avvio di partita scattando avanti 4-2 ma in un baleno Monza alza il ritmo e si trova avanti 13-9. A quel punto la Imoco stacca la spina e recita il ruolo di spettatore non pagante lasciando completamente strada libera a Monza, che si impone 25-14 contro una delle peggiori versioni delle venete di queste stagioni. Il 14% in attacco di Paola Egonu è un dato che parla chiaro.

In avvio di secondo set, sulle ali dell’entusiasmo, il Vero Volley scatta avanti 7-4 ma Conegliano reagisce e pareggia il conto a quota 8. Stysiak firma un altro tentativo di fuga delle padrone di casa, 13-9, ma Conegliano con le unghie e con i denti e con Frosini in campo al posto di una spenta Egonu, si riporta in parità sul 14-14 e mette anche il naso avanti (14-18 con Stysiak in difficoltà). Le venete non si fanno più riavvicinare ed è proprio Frosini, ex Club Italia, in pipe a chiudere il set per il 20-25.

Il Vero Volley non si fa prendere dalla depressione e riparte forte nel terzo parziale, scattando avanti 8-5. Le monzesi mantengono 3 punti di vantaggio fino al 20-17, poi Conegliano serra le fila ed è un finale di set all’insegna dello spettacolo. Courtney riporta sotto le venete (20-19), che completano l’opera e piazzano anche il sorpasso (24-23), ma Stysiak annulla il set ball e riporta avanti le padrone di casa (25-24). La difesa ed il muro del Vero Volley fanno la differenza e proprio un muro della polacca regala il 2-1 alle brianzole: 27-25.

Monza prende fiato e Conegliano riparte come nulla fosse accaduto fino a quel momento. Si vede in questa fase la migliore versione dell’Imoco, che scatta avanti 14-7 indirizzando il quarto parziale. Monza ritrova il cambio palla, prova a riportarsi sotto, ma un contrasto vincente di Plummer regala la parità a Conegliano: 25-20.

In avvio di tie break meglio la Imoco con Egonu, che torna protagonista, e Stysiak che, invece, fa enorme fatica a mettere a terra il pallone (6-3). Sul 10-7 le venete spengono ancora volta la luce e la polacca invece la accende e ribalta la situazione portando avanti le padrone di casa (12-11). L’ultimo ribaltone lo firma sempre lei, Paola Egonu: prima l’attacco da seconda linea sul 13 pari, poi l’ace che chiude il match e regala la vittoria numero 70 alle venete (15-13).

Bene le statunitensi in casa Imoco: 22 punti Plummer, 18 Courtney, mentre Egonu, una volta tanto, si è dovuta “accontentare” di 17 punti, mettendo comunque a segno gli ultimi due palloni decisivi. La top scorer del match è stata la polacca di Monza Stysiak con 29 punti. Bene anche Danesi con 13 punti.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo