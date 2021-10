Anticipi da brividi, quelli della sesta giornata di Serie A 2021-2022. Tra Brindisi, Tortona e Trieste sono le squadre in casa a vincere, ma ogni successo ha i suoi significati, molto importanti in chiave classifica e anche sul lato morale. Andiamo a vedere quanto accaduto.

HAPPY CASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA 81-80

Una schiacciata sbagliata da Tonut, la furia di Walter De Raffaele per un fallo che non arriva, il successo di Brindisi che giunge sul filo di lana. Ci sono tutti gli ingredienti della partita tesa finita in modo altrettanto discusso al PalaPentassuglia. Eppure l’Happy Casa trova una partenza furiosa, da 18-4 con triple di Chappell e Josh Perkins, con l’altro Perkins, Nick, che si unisce poco dopo alla festa: 27-9, poi 30-16. Stone e Sanders ci mettono tutto il talento possibile per rimettere in carreggiata la Reyer, e in parte ci riescono dimezzando, quasi, lo svantaggio all’intervallo: 45-37. Venezia si riavvicina ancora a suon di triple, Visconti e Nick Perkins replicano con la stessa moneta, ma è Michele Vitali ad avere la parola del 63-61 a 10′ dal termine. Gli ospiti passano con bombe di Sanders e Daye, e a quel punto si arriva punto e punto fino alla fine. Fino ai due punti di Visconti a 3″4 dal termine, seguiti poi dal caso Tonut.

TOP SCORER

BRINDISI – N. Perkins 26, Visconti 15, J. Perkins 13

VENEZIA – Phillip 18, Tonut 15, Sanders 10

BERTRAM DERTHONA TORTONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 93-76

Seconda, pesante sconfitta per la Virtus, e stavolta arriva al PalaFerraris di Casale Monferrato, con la Bertram che festeggia la vittoria più importante finora di tutta la propria storia. Priva di Belinelli e Sampson, Bologna parte anche piuttosto bene, con un vantaggio che diventa di 8 lunghezze in tempi brevi (8-16 con Weems che diventerà l’unica costante della serata virtussina). Daum reagisce, Tortona con lui e dopo un quarto è 20-22. Quello che accade nel secondo periodo ha i crismi dell’impensabile, alla vigilia, per la Bertram: Macura, Daum e Cain fanno quello che vogliono, Mascolo accende un ulteriore fronte ed all’intervallo è 51-36. Le V nere reagiscono, con Weems che si fa letteralmente gigante mentre gli altri entrano in scena a tratti e Mascolo si prende il lusso di stoppare Teodosic. Tortona è avanti 73-65 a 10′ dal termine, ma affonda un altro colpo che, stavolta, fa sì che non ci sia zona di Scariolo che tenga. Tavernelli e Mascolo aprono la festa, Cannon e Wright fanno esplodere il pubblico di Tortona accorso fino al PalaFerraris per godere di una notte difficile da dimenticare.

TOP SCORER

TORTONA – Daum 18, Macura 15, Wright 14

V. BOLOGNA – Weems 28, Mannion 15, Teodosic 12

ALLIANZ TRIESTE-GEVI NAPOLI 77-75

Vince sul filo di lana la formazione giuliana, che coglie il quarto successo in stagione agganciando le V nere e rimanendo in scia a Brindisi. Chi rimpiange però è Napoli, che di errori ne commette fin troppi nell’ultimo quarto. Fin lì gli uomini di Sacripanti conducono un match perfetto o quasi, controllando le velleità triestine a tal punto che, a fine partita, nessuno dell’Allianz è in doppia cifra. C’è la firma di Parks sull’iniziale 4-12, e gli arriva una mano dalla coppia Uglietti-Elegar per arrivare al +6 di fine primo quarto (16-22). Provano a riagganciare Delia e Lever, altra fuga partenopea con McDuffie ed Elegar che decidono di ergersi anche loro a protagonisti. Mian e Konate provano il primo riaggancio per Trieste (45-49), ma vengono respinti, ritentano Fernandez, Lever e Cavaliero a cavallo tra i due periodi conclusivi e stavolta ci riescono (10-0 per il 60-59). Trieste non riesce però a prendere in mano la partita, ci prova Napoli con Parks a 1’45” dalla fine, ma dopo i liberi di Delia a 8″ dalla fine la Gevi butta via la palla, Delia fa 1/2 in lunetta, ma non arriva il tiro per la formazione ospite.

TOP SCORER

TRIESTE – Cavaliero, Delia, Fernandez 9

NAPOLI – Parks 20, Elegar 18, Rich 15

Credit: Ciamillo