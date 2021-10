Volley, serie A1 femminile, 3. giornata. Conegliano è imbattibile: superata Novara e primo posto a punteggio pieno

Vince sempre Conegliano, anche quando ha mezza squadra fuori. La Prosecco Doc Conegliano trionfa 3-0 contro la Igor Gorgonzola Novara il big match della terza giornata, resta a punteggio pieno in classifica, raggiungendo al comando Busto Arsizio, distanzia le rivali più temute e conquista la vittoria consecutiva numero 68 portandosi a -4 vittorie dal record italiano della Teodora a -5 da quello mondiale del Vakifbank.

Piange sul latte versato, invece, la Igor Gorgonzola Novara che aveva l’occasione di invertire la tendenza, per inserire una variazione sul tema di una stagione che sembra già indirizzata ma che ancora una volta sul più bello, si è sciolta come neve al sole. Sono emersi i limiti delle giocatrici chiave della squadra piemontese con Karakurt che non ha ancora acquisito la sicurezza della trascinatrice, Caterina Bosetti che ha incontrato una serata non straordinaria e Hancock al di sotto delle sue potenzialità: troppi errori, battuta poco efficace e attacco tutt’altro che stratosferico per le novaresi, mentre dall’altra parte c’è stata la solita straordinaria Egonu ma anche Omoruyi, Vuchkova e Caravello, seconde linee promosse a titolari, che si sono fatte trovare pronte.

Santarelli deve fare a meno di Fahr, Folie, Sylla e anche De Gennaro e getta nella mischia Omoruyi in banda, Caravello libero e Vuchkova al centro. Novara cerca di mettere subito pressione sulle padrone di casa portandosi avanti 2-4 ma Conegliano è sul pezzo, piazza il primo strappo sull’8-6 e con difesa e muro spegne gli entusiasmi delle piemontesi (19-11 con un doppio block stratosferico di Paola Egonu). Novara, che inserisce D’Odorico e Bonifacio, prova a risollevarsi proprio con Bonifacio al servizio (20-16). Novara si fa minacciosa nel finale e si riporta sul 23-22. Egonu con la diagonale da zona 2 regala il set ball alle padrone di casa e il muro di Conegliano chiude il set: 25-22.

La battaglia prosegue nel secondo set con le due squadre che procedono punto a punto. Ci provano le venete sull’11-9, rispondono le piemontesi che prendono un piccolo vantaggio e hanno due set ball a disposizione sul 24-22 annullati da Egonu e dal muro veneto. Egonu sale in cattedra, annulla un altro set ball (il quarto lo annulla Courtney) e poi passa avanti Conegliano che al terzo tentativo sfrutta un errore in attacco dell’Igor Gorgonzola e vince 30-28.

Nel terzo set Lavarini si affida alla diagonale di riserva, con Battistoni in regia e Montibeller opposta. Le padrone di casa si concedono un momento di relax e ne approfittano le ospiti che scattano avanti e si trovano 10-13 ma Conegliano alza il ritmo e piazza un break di 6-1 per il 16-14. Nel finale di set rientrano Karakurt ed Herbots in casa Novara. Un muro di De Kruijf e due ace di Egonu spingono le padrone di casa sul 23-19. Novara torna sotto (23-22) ma un primo tempo di De Kruijf e l’errore al servizio di Chirichella regalano il successo numero 68 alla Prosecco Doc Imoco Conegliano che adesso è vicinissima al record di Teodora e Vakifbank.

Sono 23 i punti in tre set per Paola Egonu, 11 punti a testa per Vuchkova e Courtney e 10 punti per De Kruijf in casa Conegliano, mentre l’unica in doppia cifra per Novara è Daalderop con 12 punti, deludente Karakurt che si ferma a quota 5.

Photo LiveMedia/Letizia Valle