Volley femminile, Serie A1 2021-2022: Perugia-Roma 3-0. Umbre al primo successo

La Serie A1 2021-2022 di pallavolo femminile vede, nel secondo anticipo della quarta giornata andato in scena questa sera, la prima vittoria in campionato di Perugia, che regola per 3-0 Roma con i parziali di 25-19, 26-24, 25-22, ed aggancia così proprio la compagine capitolina a quota 3.

Tra le fila delle padrone di casa la miglior marcatrice è Valentina Diouf, che mette a segno 14 punti al pari dell’avversaria Veronika Trnkova, unica in doppia cifra tra le ospiti, mentre per la causa di Perugia ci sono anche gli 11 punti a testa di Helena Havelkova ed Anastasia Guerra.

Per Diouf ci sono ci sono 11 attacchi vincenti, mentre Trnkova colleziona ben sei muri. Due ace a testa tra le umbre per Guerra e Giulia Melli, mentre sono ben sette gli errori tra le capitoline per Alice Pamio a fronte di soli quattro attacchi vincenti.

Foto: LM-LPS/Filippo Tomasi