VIDEO Sinner-Monfils 2-0, Finale ATP Sofia: highlights e sintesi. Match a senso unico

Una grande prove di maturità per Jannik Sinner. L’altoatesino concede il bis e conquista come nel 2020 il titolo nell’ATP di Sofia. Una Finale dall’esito scontato quella andata in scena sul cemento bulgaro, grazie alla prova di grande solidità di Jannik al cospetto di un Gael Monfils poco brillante e fin da subito in difficoltà.

Nello scambio da fondo tra i due tennisti si è vista una chiara differenza e Sinner è stato abilissimo a sfruttare i passaggi a vuoto del transalpino, minimizzando i propri errori non forzati. Bravo poi il classe 2001 del Bel Paese ad alzare il livello nei momenti importanti, come quando si è trovato ad annullare due palle break consecutive nel 1° set sullo score di 4-2 in suo favore.

Per l’azzurro è il il quarto titolo in carriera (su cinque finali) ed è il sesto giocatore a trionfare in almeno tre tornei nel 2021 dopo Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud (tutti a quattro) e Hubert Hurkacz (3).

Di seguito gli highlights:

VIDEO SINNER-MONFILS – FINALE ATP SOFIA

Foto: LaPresse