VIDEO Covid-19 ai Mondiali di ginnastica artistica: sanificazione degli attrezzi, uomini in tute speciali e gara sospesa

Le qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica sono state sospese per 80 minute a causa di una positività al Covid-19 riscontrata prima dell’inizio della sesta suddivisione. Il turno era in programma alle ore 08.10 italiane, ma è slittato alle ore 09.30 poiché gli organizzatori hanno fatto entrare in campo gara un team di addetti alla sanificazione degli attrezzi e dell’ambiente.

Una squadra di uomini avvolti in tute speciali si è prodigata nell’operazione che ha appunto richiesto più di un’ora. Chiaramente si è generato uno slittamento del programma e la settima suddivisione, quella con l’Italia protagonista, non è potuta andare in scena alle ore 10.20 come da calendario originario: Marco Lodadio e compagni hanno dovuto aspettare oltre mezzogiorno. La giornata di qualificazioni finirà dunque più tardi rispetto alle indicate ore 13.50.

Ricordiamo che a Kitakyushu (Giappone) sono avanti sette ore rispetto a noi, si sta gareggiando a porte aperte ma con poche persone sugli spalti poiché la percentuali di vaccinati nel Sol Levante è relativamente bassa. Di seguito i VIDEO della sanificazione degli attrezzi.

VIDEO SANIFICAZIONE ATTREZZI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021

A reported positive Covid-19 test at the 2021 World Championships in Kitakyushu, Japan compelled a cleaning crew to thoroughly disinfect all the equipment before athletes resumed their competition. The cleaning delayed the championships for over an hour.#gymnastics #covid19 pic.twitter.com/RDgO5cz9Ui — GymCastic (@GymCastic) October 20, 2021

Disinfection crew from set of Contagion has arrived. pic.twitter.com/lzbs02DvHN — Jessica O’Beirne (@OtotheBeirne) October 20, 2021

Foto: Simone Ferraro/FGI