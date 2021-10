VIDEO Ciclismo, Gran Piemonte 2021: highlights e sintesi. In volata vince Walls davanti a Nizzolo, quarto Trentin

Si è disputata oggi la 105ma edizione del Gran Piemonte di ciclismo, gara di un giorno con partenza da Rocca Canavese ed arrivo a Borgosesia dopo 168 km: si è imposto in volata il campione olimpico su pista nell’omnium di Tokyo 2020, il britannico Matthew Walls. Battuto Giacomo Nizzolo, secondo, mentre si classifica quarto Matteo Trentin.

Di seguito gli highlights della gara.

🎥 Mille metri ad altissima velocità. Ecco l'ultimo emozionante chilometro della GranPiemonte presented by @eolo_it 2021!

🎥 1,000 metres at very high speed. Here is the last exciting kilometre of the GranPiemonte presented by @eolo_it 2021#GranPiemonte pic.twitter.com/q8FD8i1s1T

— GranPiemonte (@GranPiemonte) October 7, 2021