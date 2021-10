Vettori-Costa oggi MMA: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 23 ottobre (attorno alla mezzanotte italiana) Marvin Vettori affronterà Paulo Costa nel main event della UFC Fight Night in programma alla UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il fighter italiano incrocerà il temibile brasiliano in un incontro che si preannuncia determinante per il prosieguo della sua carriera: dopo la sconfitta maturata contro Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi, il trentino vuole subito tornare al successo in modo da rimanere ai vertici internazionale e magari regalarsi un’altra chance di lusso.

Non sarà però un incontro nella categoria dei pesi medi (84 kg). Il sudamericano si è presentato all’appuntamento in evidente sovrappeso, provocando anche la giustificata rabbia del nostro portacolori. Ci si è accordati per un match “catchweight”, ovvero al di fuori dei limiti di peso: si è passati a 205 libbre (93 kg), ovvero ai massimi leggeri (due categorie di peso sopra). Situazione di evidente svantaggio per il 28enne nativo di Mezzocorona, che cercherà però ugualmente di fare saltare il banco contro il numero 2 del ranking UFC dei medi (l’azzurro occupa il quinto posto).

La riunione inizierà alle ore 22.00 italiane (le 13.00 locali) e prevede cinque match prima del main event: Nicole Negumereanu vs Isaac Villanueva, Francisco Trinaldo vs Dwight Grant, Alex Caceres vs Eungwoo Choi, Jessica-Rose Clark vs Joselyne Edwards, Grant Dawson vs Ricky Glenn. Marvin Vettori combatterà nel main event attorno dunque alla mezzanotte italiana.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Marvin Vettori vs Paulo Costa, incontro di MMA organizzato da UFC. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

