Il 17 ottobre 2021 si correrà la prima edizione della Veneto Classic, corsa ciclistica che fa parte del progetto Ride The Dreamland e che punta a entrare nel World Tour nei prossimi anni. Il ciclismo professionistico torna grande protagonista in Veneto, lungo un percorso estremamente impegnativo, ricco di strappi e di tratti esigenti. Sono previsti 207 km con un dislivello complessivo di 2450 metri.

Si partirà da Venezia, per spostarsi verso la Marca Trevigiana e affrontare l’ostica asperità di Ca’ del Poggio. Successivamente si attraverserà la provincia di Belluno, ai piedi delle Dolomiti, per poi scendere a Possagno. Successivamente sono previste la salita della Rosina e il doppio passaggio sul muro de La Tisa a Colceresa (in provincia di Vicenza, un muro in pavé di 350 metri al 20%). La salita della Rosina verrà affrontata per altre tre volte, lo strappo di Contrà Soarda precederà l’arrivo a Bassano del Grappa (in provincia di Vicenza).

L’organizzatore Filippo Pozzato ha già espresso il proprio desiderio: “Vorremmo che la Veneto Classic venisse inserita nel circuito World Tour già dal prossimo anno. Ho sempre sognato di portare una gara classica in Veneto. E la Veneto Classic ne ha già l’anima grazie alla sua spettacolarità che omaggia il territorio veneto e lo inserisce in un contesto internazionale“.

PERCORSO VENETO CLASSIC 2021

Foto: Lapresse