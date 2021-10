Vela, Europei Laser 2021: Chiara Benini Floriani sempre in lotta per il podio dopo il day-2, risale Coccoluto al maschile

Prosegue a Varna il Campionato Europeo 2021 delle classi olimpiche ILCA 6 femminile (ex Laser Radial) ed ILCA 7 maschile (ex Laser Standard), con la seconda giornata di qualificazioni che va in archivio dopo lo svolgimento di due regate per le ragazze ed una sola per ciascuna flotta degli uomini.

Day-2 difficile in casa Italia per Chiara Benini Floriani, che scarta un 52° posto nella terza prova e mette a referto un discreto 16° ottenuto nella Race 4, restando comunque pienamente in lotta per le medaglie al quarto posto della generale con 24 punti. Al comando c’è sempre la norvegese Line Flem Host con 7 punti (che scarta però una squalifica e quindi non può più sbagliare), davanti alla greca Vasileia Karacholiou con 12 e alla britannica Daisy Collingridge con 22.

Dopo un avvio di giornata negativo (31ma nella Race 3), Federica Cattarozzi si riscatta prontamente con un buon 11° posto parziale e si attesta in settima posizione overall a quota 30 punti quando mancano un massimo di otto regate da disputare fino al termine del Campionato. Perde qualche posizione Carolina Albano, adesso 26ma con 68 punti, mentre sono fuori dalla top40 assoluta tutte le altre italiane in gara.

Buoni riscontri in chiave azzurra per quanto riguarda gli ILCA 7, dopo un negativo day-1, nell’unica regata disputata quest’oggi nel tardo pomeriggio. Giovanni Coccoluto porta a casa un ottimo 6° posto nella flotta gialla e risale in quindicesima piazza nella classifica generale con 34 punti, in attesa che entri in vigore il gioco degli scarti dalla prossima prova.

Distacchi importanti dalla top10 ma buoni progressi per Dimitri Peroni, 26° overall con 53 punti (oggi 15° nella flotta blu), e per Alessio Spadoni, 33° con 61 (oggi 9° nella gialla). Qualificati al momento per la Gold Fleet anche Nicolò Villa (37°), Matteo Paulon (41°) e Gianmarco Planchestainer (45°). Si conferma leader della graduatoria assoluta il britannico Michael Beckett davanti al cipriota Pavlos Kontides e all’australiano Luke Elliott.

Foto: Pagina FB FIV