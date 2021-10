Il tema “Sport-Scuola” è un evergreen in Italia. I grandi successi del Bel Paese negli eventi internazionali a livello sportivo sono sotto gli occhi di tutti. Nello stesso tempo, le criticità legate alla pratica di base non si possono negare e i contrasti eterni tra l’attività di studio e quelle agonistiche sono un argomento particolarmente discusso.

“Deputati e deputate hanno capito che i gruppi sportivi sono il punto di forza dello sport italiano. Il Parlamento mi ha chiesto come possono intervenire per implementare un sistema che funziona, c’è grande attenzione“, lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali a margine del III Raduno del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro (fonte: Ansa).

Vezzali, come quando gareggiava in pedana, sa colpire nel segno: “Credo che i gruppi sportivi e il sistema scolastico italiano debbano lavorare in sinergia per migliorare quello che è il nostro mondo. Sport e studio non devono vivere in contrasto, un’atleta non deve scegliere“, le parole della sottosegretaria.

Non resta che attendere quello che accadrà circa la riforma dello Sport e quelli che dovranno essere gli interventi dal punto di vista organizzativo.

Foto: LaPresse