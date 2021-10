Italia-Svizzera, scontro diretto decisivo per la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali di calcio maschile, si svolgerà con ogni probabilità il 12 novembre in uno Stadio Olimpico di Roma che potrà contare sul 100% di capienza. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha infatti confermato che ci sarà una deroga per la partita in attesa di portare al massimo della capienza anche tutti gli altri eventi all’aperto e al chiuso.

“Ho già presentato la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100%. Vista l’andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera“, ha dichiarato Vezzali al termine dell’incontro con il CONI a Largo Chigi.

Le fa eco anche il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Capienza al 100% per Italia-Svizzera? Siamo a buon punto, sono sicuro che avremo un bello stadio“. Aumenta dunque l’attesa per la sfida del 12 novembre, ma il Bel Paese ospiterà altri eventi di rilievo internazionale da qui a fine 2021 per i quali non è stata ancora ufficializzata nessuna deroga.

“Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello“, le dichiarazioni della sottosegretaria allo sport. Da capire sempre in ambito tennistico se verrà richiesta una deroga anche per le NextGen ATP Finals di Milano (9-13 novembre) e per la Coppa Davis a Torino (25-29 novembre).

