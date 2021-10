Rafa Nadal è tornato ad allenarsi. La notizia, attesa dai tifosi del fuoriclasse spagnolo e dagli appassionati di tennis in generale, è di quelle che lasciano il segno. Il maiorchino, infatti, sembra finalmente essersi messo alle spalle i problemi al piede che lo hanno fermato ormai da diversi mesi e, di conseguenza, potrebbe davvero guardare con fiducia al 2022.

Era il 20 agosto quando il nativo di Manacor dava l’arrivederci al prossimo anno, dopo aver saltato impegni importantissimi come Wimbledon o i Giochi Olimpici di Tokyo. Ora, nemmeno a metà ottobre, il vincitore di 20 titoli dello Slam, è pronto a rimettersi in gioco. Ha fatto il giro del web, infatti, il video in cui lo spagnolo torna ufficialmente su un campo da tennis per allenarsi. Rafa Nadal è stato pizzicato all’ingresso della sua Academy a Mallorca in tenuta da tennis e con una racchetta in mano. In poche parole, si riparte!

Nelle ultime settimane, come riporta il sito tennisfever, il vincitore di 13 Roland Garros si è sottoposto a trattamenti e cure al piede (che soffre di un ben noto problema congenito) e, a quanto pare, sta rispondendo nel migliore dei modi agli stimoli. A meno di clamorose sorprese, quindi, il mirino di Rafa Nadal è puntato verso gli Australian Open 2022.

Vedremo, soprattutto, in quali condizioni potrà presentarsi, nel caso, a Melbourne, ma la sua voglia di tornare in azione ed a caccia di titoli saranno la benzina giusta per il suo rilancio. Il 2021, dopotutto, si è trasformato in un vero e proprio calvario per l’iberico, con due soli titoli messi in bacheca (Barcellona e Roma) e, per la prima volta dal 2016, nessun Major.

