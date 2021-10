Una prestazione convincente per Jannik Sinner all’esordio nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’altoatesino ha dominato contro l’australiano John Millman per 6-2 6-2, controllando il gioco da fondo vista la differente velocità di palla. Una partita a senso unico che ha dimostrato come l’adattamento al clima californiano sia stato perfetto per il classe 2001 del Bel Paese.

Ricordiamo che Sinner, venendo da Sofia (dove ha vinto il torneo), non aveva avuto modo di acclimatarsi come altri grazie al torneo di San Diego disputato nella settimana passata. Da questo punto di vista, l’azzurro e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro: “Ho giocato una buona partita contro un avversario difficile. Non sono stanco fisicamente, ho avuto una settimana per prepararmi dopo il torneo di Sofia, mi sono sentito bene in campo. Nel primo set ho giocato molto bene, soprattutto ho servito bene, portando in campo quello che abbiamo fatto in allenamento”, le parole di Sinner (fonte: Ubitennis).

“Per quel che mi riguarda ci siamo allenati tanto, tranne ieri quando abbiamo ridotto un poco per conservare le energie per la partita. Sapevamo da mercoledì o giovedì che avrei giocato domenica, quindi è stato abbastanza semplice programmare il lavoro“, ha spiegato Jannik.

Il prossimo match sarà nel terzo turno contro l’americano John Isner e l’incrocio sarà difficile visto quanto accaduto nel 1000 di Cincinnati quest’anno, quando si impose lo statunitense: “Qui è complicato contro di lui, la palla salta tantissimo, sicuramente sarà un bel problema“, ha ammesso l’altoatesino, che sicuramente si preparerà a dovere per la partita.

