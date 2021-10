Francese Tiafoe ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Lo statunitense si è trovato sotto per 3-6, 2-5, ma è riuscito a trovare un clamoroso break nel secondo set e poi ha inscenato una spettacolare rimonta che lo ha condotto verso un successo inatteso.

L’americano sembrava spacciato contro il tennista italiano, l’altoatesino era in totale controllo della situazione e ha servito per il match, ma purtroppo non ha avuto la lucidità per chiudere i conti. Il 23enne è riuscito nell’impresa sul cemento indoor grazie alla sua personalità istrionica: nel momento più critico dell’incontro è riuscito a portare il pubblico dalla sua parte, è salito in cattedra con grande grinta e si è guadagnato la finale contro Alexander Zverev.

Frances Tiafoe ha commentato in questo modo la sua affermazione odierna nella capitale austriaca: “Ho cercato di divertirmi e di coinvolgere il pubblico, ho cercato di capire se si sarebbe innervosito un po’ (si riferisce a Sinner, n.d.r.). So come portare la folla dalla mia parte, qualche battuta e poi ho iniziato a giocare in modo incredibile. Il pubblico ha fatto la differenza, grazie a loro mi sono sbloccato. Per me è fantastico essere in finale e ora voglio vincere il torneo“.

Foto: Lapresse