Jannik Sinner prosegue nella sua corsa verso le ATP Finals di Torino ed il prossimo ostacolo in quel di Vienna si chiama Frances Tiafoe. Il nativo di San Candido va a caccia della finale in Austria ed è reduce dalla strabiliante vittoria su Casper Ruud, che gli ha aperto le porte della Top-10 del ranking mondiale e soprattutto lo sta avvicinando ad una storica qualificazione per il Masters di fine anno.

L’altoatesino è lanciatissimo ed è in striscia positiva dal torneo di Anversa. Due settimane finora magiche, con Jannik che sta giocando veramente benissimo, senza lasciare scampo a nessun avversario. Anche sul cemento austriaco Sinner è stato semplicemente formidabile, dominando negli scambi da fondo e dimostrando anche dei notevoli miglioramenti al servizio (sia nella velocità di palla sia nella percentuale di prime in campo).

Adesso in semifinale ci sarà Frances Tiafoe e l’americano è un avversario da non sottovalutare, soprattutto quando vive settimane “magiche” come quella di Vienna. La vittoria con Tsitsipas lo ha lanciato ed anche ieri contro Schwartzman ha portato a casa un successo dopo due set molto combattuti.

Sono due i precedenti tra i due giocatori e vinti entrambi da Sinner. Il primo risale al torneo di Anversa del 2019, con il succeso al terzo dell’italiano, mentre il secondo nelle finali delle Next Gen a Milano, ma in un contesto particolare. La speranza è quella di centrare il tris, per riscrivere ulteriormente la storia del tennis italiano.

Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer