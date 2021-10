Il norvegese Casper Ruud esce dal torneo di Vienna dopo la aver perso 7-5 6-1 contro il nostro Jannik Sinner. L’azzurro avanza in semifinale, un risultato oltremodo importante che lo proietta al nono posto del ranking mondiale.

Lo scandinavo ha rilasciato in conferenza stampa dopo il match come riporta ‘UbiTennis’: “Io e Jannik non siamo cresciuti assieme, a differenza di altri giocatori della mia età. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo giocato spesso in altri eventi soprattutto l’anno scorso, quindi ci siamo allenati assieme. È un bravo ragazzo e quando la partita è finita si può essere amici”.

Ruud ha continuato dicendo: “All’inizio non è chiaro se fosse colpa dei miei errori o se lui stesse giocando meglio. Lui ha spinto sin da subito e forse non ero pronto. Sono riuscito a ribattere ed usare il mio dritto per trovare il punto. Tutto stava funzionando molto bene con Jannik che ha fatto qualche errore di troppo. Poi tutto è cambiato. Ha iniziato a giocare meglio da entrambi i lati e per me è diventato difficile scegliere quale attaccare. È frustrante quando non riesci a fare il punto, la palla torna molto veloce e molto spesso”.

Sinner si prepara per la semifinale contro l’americano Frances Tiafoe. Ruud ha voluto esprimere una considerazione in vista dell’incontro del nostro connazionale: “Tiafoe sta facendo bene. L’ho visto giocare dalle qualificazioni. Jannik affronterà un avversario completamente diverso. Sarà interessante vedere cosa farà. Tiafoe può giocare palle corte e fare cose diverse rispetto a me. Il modo in cui sta comportando è buonissimo. L’avversario che ho affrontato oggi è uno di quelli con più qualità tra quelli che ho affrontato quest’anno”.

Foto: LaPresse