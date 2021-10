Tennis, ATP Anversa 2021: Jannik Sinner cerca rivincita e semifinale contro Rinderknech

La corsa alle ATP Finals di Torino passa anche dal torneo di Anversa e lo sa bene Jannik Sinner, che scende in campo quest’oggi per andare a caccia della semifinale sul cemento belga. L’ostacolo per l’altoatesino sarà il francese Arthur Rinderknech, numero 65 della classifica mondiale, che ha già battuto l’azzurro in questa stagione e dunque è un avversario assolutamente da non sottovalutare per il nativo di San Candido.

Sinner vuole la rivincita contro il transalpino, che ha battuto l’azzurro nel secondo turno sulla terra rossa di Lione. Un successo arrivato in rimonta, dopo che Jannik aveva vinto la prima frazione al tie-break, prima di cedere gli altri due set a Rinderknech per 6-2 7-5. Fu una brutta prestazione per il tennista, troppo falloso ed incostante con il servizio ed il dritto.

Da quella partita, però, molte cose sono cambiate e sul cemento il discorso dovrebbe essere completamente diverso. Sinner è favorito e arriva da una convincente vittoria nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti. Un 7-5 6-2 di ottimo spessore per l’altoatesino, che si trova obbligato a vincere il torneo per accorciare sui diretti rivali per un posto alle ATP Finals.

Vincendo ad Anversa, infatti, l’altoatesino supererebbe nuovamente Cameron Norrie e si porterebbe a 110 punti da Hubert Hurkacz, per poi giocarsi tutto nell’ATP 500 di Vienna e soprattutto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. La strada per Torino è ancora lunghissima, ma passa anche dalla voglia di rivincita contro Arthur Rinderknech.

Foto: LaPresse