Sport in tv oggi (lunedì 4 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di sport ha inizio e come al solito non ci si ferma ma. Oggi, lunedì 4 ottobre, di scena la Coppa Bernocchi, celebre corsa in linea in Italia che facente parte del trittico lombardo è sempre stata ambita da corridori di grande livello. I corridori nostrani vorranno fare bene e ci si augura di assistere una grande corsa. Questo e molto altro in una giornata da non perdere.

Di seguito la programmazione completa.

SPORT IN TV OGGI, LUNEDI’ 4 OTTOBRE

09.00 Tiro a segno, Mondiali junior: sesta giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

09.00 Tiro a volo, Mondiali junior: sesta giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

10.30 Lotta, Mondiali: eliminatorie (lotta libera) 70-97 kg – femminile 55-62 kg – Diretta streaming su UWW.

12.00 Ciclismo, Coppa Bernocchi – Diretta tv dalle 15.00 su RaiSport e su Eurosport1, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN.

12.00 Vela, Europei Laser: prima giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

16.45 Lotta, Mondiali: semifinali (lotta libera) 70-97 kg – femminile 55-62 kg – Diretta streaming su UWW.

18.00 Lotta, Mondiali: Finali (lotta libera) 70-97 kg – femminile 55-62 kg – Diretta streaming su UWW.

Foto: LaPresse