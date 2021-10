Sport in tv oggi (lunedì 25 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 25 ottobre, prende il via una nuova settimana di sport. Si comincerà con la NBA di scena nelle prime ore del mattino italiane, per poi passare ai tornei di tennis di questa settimana. Grande attesa a Vienna per l’esordio di Matteo Berrettini, mentre a Courmayeur tante le tenniste del Bel Paese al via. In primo piano anche la prima giornata dei Mondiali di boxe a Belgrado.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 25 ottobre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (LUNEDI’ 25 OTTOBRE )

01.00 Basket, NBA: Houston-Boston – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), live streaming su SkyGo e NOW.

01.00 Basket, NBA: New York Knicks-Orlando Magic – Nessuna copertura tv e streaming.

01.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers – Nessuna copertura tv e streaming.

03.00 Basket, NBA: Sacramento Kings-Golden State Warriors – Nessuna copertura tv e streaming.

03.30 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies – Nessuna copertura tv e streaming.

11.00 Tennis, WTA Courmayeur: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv

(Stefanini vs Minella, primo match dalle 11.30; Bronzetti vs Kozlova, terzo match e inizio programma dalle 11.30; Gatto-Monticone vs Caregaro, quinto match e inizio programma dalle 11.30).

11.00 Tennis, WTA Cluj-Nepoca II: primo turno – Nessuna copertura tv e streaming.

14.00 Tennis, ATP Vienna: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), live streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà la copertura in chiaro di SuperTennis a partire dalle 17.30, live streaming su supertennis.tv.

(Berrettini vs Popyrin, quarto match e inizio programma dalle 14.00)

14.00 Tennis, ATP San Pietroburgo: primo turno – Differita su SuperTennis a partire dalle 01.00 del 26 ottobre, live streaming su supertennis.tv.

18.00 Boxe, Mondiali a Belgrado: prima giornata – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

18.30 Basket, Champions League: PAOK-Galatasaray – Diretta streaming sul canale Youtube della Champions League di basket.

20.00 Calcio, Serie C: Pontedera-Reggiana – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Liga: Getafe-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Serie C: Feralpisalò-Padova – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su Eleven Sports.

Foto: LaPresse