Sport in tv oggi (giovedì 7 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 7 ottobre, nuova giornata ricca di eventi da seguire. In primo piano il ciclismo su pista con gli Europei in Svizzera e l’Italia che vorrà ritagliarsi un ruolo di primo livello. In ambito nazionale andrà in scena poi la Gran Piemonte e ai nastri di partenza ci sarà il recente vincitore della Parigi-Roubaix, nonché campione europeo, Sonny Colbrelli. Particolare attenzione le meriteranno i Mondiali di lotta e quelli junior di judo, tiro a segno e tiro a volo, senza dimenticare il tennis con il torneo di Indian Wells.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 7 ottobre e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE )

09.00 Tiro a segno, Mondiali junior: sesta giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

09.00 Tiro a volo, Mondiali junior: sesta giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

09.30 Beach volley, World Tour Finals: fase a gironi – Diretta streaming sul canale YouTube della FIVB.

10.00 Judo, Mondiali juniores: seconda giornata (qualificazioni) – Diretta streaming su IJF.

10.30 Lotta, Mondiali: eliminatorie lotta greco-romana 55-72-77-82 kg e ripescaggi lotta femminile 57-59-68-72 kg.

12.00 Vela, Europei Laser: quarta giornata – Nessuna copertura tv e streaming.

12.00 Ciclismo su pista, Europei: terza giornata (sessione diurna) – Non è prevista copertura tv e streaming,

15.00 Golf, European Tour: Spanish Open – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, NOW e DAZN.

15.20 Ciclismo, Gran Piemonte: gara – Diretta tv su Rai Sport + HD, Eurosport1, live streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, NOW, Amazon Prime e DAZN.

16.00 Judo, Mondiali juniores: seconda giornata (Finali) – Diretta streaming su IJF.

16.45 Lotta, Mondiali: semifinali lotta greco-romana 55-72-77-82 kg

18.00 Ciclismo su pista, Europei: terza giornata (sessione serale) – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player Discovery+, NOW e DAZN.

18.00 Volley femminile, Champions League: Olympiakos-Minchanka – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

18.00 Volley femminile, Champions League: Prometey-Calcit Kamnik – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

18.00 Lotta, Mondiali: Finali lotta femminile 57-59-68-72 kg.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Zenit Saint Petersburg – Diretta streaming su Elevent Sports.

20.00 Freccette, World Grand Prix: quarti di finale – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Fenerbahçe – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go, su NOW e su Elevent Sports.

20.00 Tennis, Masters1000 Indian Wells: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205), live streaming su Sky Go e su NOW.

(Caruso-Svajda, quarto match e inizio programma dalle 20.00 italiane, non prima dalle 03.00 italiane di venerdì 8 ottobre)

20.00 Tennis, WTA Indian Wells: primo turno – Diretta tv su SuperTennis

(Trevisan-Bouzkova, 2° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Avis-Stella Rossa – Diretta streaming su Elevent Sports.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su Sky Go, su NOW e su Elevent Sports.

20.45 Calcio, Nations League: Francia-Belgio – Diretta tv su Canale20, live streaming su Mediaset Infinity.

Foto: LaPresse