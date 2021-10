Jannik Sinner sfiderà l’argentino Diego Schwartzman, in un confronto inedito, nella finale del torneo ATP 250 di Anversa. L’altoatesino e l’ex top ten, nonché semifinalista Slam, sono stati estremamente convincenti lungo il percorso che ha portato all’ultimo atto in Belgio.

Il ventenne di San Candido ha sconfitto in semifinale il sudafricano Lloyd Harris con un netto 6-2 6-2; sostanzialmente altrettanto perentorio è stato il “Peque” sull’americano Jenson Brooksby, travolto per 6-4 6-0. La sfida si preannuncia non scontata su tutta la linea: Schwartzman, com’è noto, è giocatore conosciuto per non mollare mai una palla, e di scalpi importantissimi ne ha collezionati tanti in passato, da Nadal sul rosso in giù. Per Sinner un match non semplice, anche se dalla sua ha il suo amato veloce indoor, che gli ha sempre dato grandi soddisfazioni soprattutto nel finale di stagione.

Il match tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman inizierà alle ore 16:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-SCHWARTZMAN, FINALE ATP 250 ANVERSA: PROGRAMMA

DOMENICA 24 OTTOBRE

Ore 16:30 Jannik Sinner (ITA) (1)-Diego Schwartzman (ARG) (2)

SINNER-SCHWARTZMAN, FINALE ATP 250 ANVERSA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse