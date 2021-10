Sinner-Fritz oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Indian Wells

Oggi, mercoledì 13 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Indian Wells, vedrà disputarsi tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare, incluso il match tra il numero 10 del seeding, Jannik Sinner, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 31.

Tra gli otto incontri previsti oggi in singolare è in programma anche quello tra la testa di serie numero 10, l’azzurro Jannik Sinner, e la numero 31, lo statunitense Taylor Fritz, che sarà il terzo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 2.

A partire dalle ore 20.00 italiane sarà possibile seguire gli incontri, incluso Fritz-Sinner, in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Fritz-Sinner.

PROGRAMMA FRITZ-SINNER ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Mercoledì 13 ottobre

Stadium 2

Dalle ore 20.00 italiane

(19) Aslan Karatsev VS (8) Hubert Hurkacz

Tommy Paul VS (21) Cameron Norrie

(31) Taylor Fritz VS (10) Jannik Sinner

Diretta tv su Sky Sport *

Diretta streaming su Sky Go e NOW

Diretta live testuale su OA Sport

* = Di seguito la programmazione odierna di Sky Sport

Mercoledì 13 ottobre

“Studio Tennis” dalle 19.45 alle 20.00 – Sky Sport Tennis e Sky Sport 24

Ottavi di finale – sessione diurna dalle 20.00 alle 02.00 – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Notte mercoledì 13 – giovedì 14 ottobre

Ottavi di finale – sessione serale dalle 03.00 alle 07.00 – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Foto: LaPresse