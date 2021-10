Short track, Arianna Fontana risponde presente nella Coppa del Mondo a Pechino. Bene le staffette

E la prima tappa è andata. Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina), appuntamento n.1 della Coppa del Mondo e prova generale in vista di quel che sarà a Cinque Cerchi. Lo short track ha ripreso il suo incedere e l’Italia può essere moderatamente soddisfatta dei riscontri.

Il primo aspetto su cui soffermarsi è Arianna Fontana. La campionessa valtellinese ha conquistato il primo podio stagionale nei 500 metri, portando il computo dei podi in Coppa a 37 e diventando la donna più ‘matura’ di sempre a ottenere una top-3 a livello individuale: 31 anni e 192 giorni rispetto ai 31 e 103 giorni della bulgara Radanova.

Un secondo posto posto che avrebbe potuto essere di un colore diverso, non fosse stato per la caduta di Martina Valcepina che ha coinvolto altre atlete, facendo sì che la Finale dovesse ripartire. Comunque un risultato di alto profilo, da associare alla quarta piazza nei 1000 metri dell’Angelo Biondo. Giova ricordare che nei 500 metri Valcepina è giunta quinta con una caviglia dolorante.

Risultati di rilievo nelle staffette: quarti posti nella prova femminile e mista; terzo posto in quella maschile. Partendo dalla fine, il quartetto formato da Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e da Pietro Sighel è riuscito a strappare un podio importante, dopo il controllo effettuato dai giudici, che va benissimo soprattutto in chiave qualificazione olimpica. Da sottolineare poi la quarta piazza della mista, format di gara che farà parte per la prima volta dei Giochi Olimpici Invernali in Cina, con Fontana, Valcelina, Cassinelli e Sighel in evidenza.

Non ci sarà tempo per rifiatare visto che i pattini veloci saranno nuovamente in scena a Nagoya (Giappone) a partire da giovedì 28 ottobre per il secondo round di Coppa del Mondo.

Foto: LaPresse