Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: duello Pinturault-Odermatt, De Aliprandini protagonista

Le donne inizieranno sabato, mentre per gli uomini la prima stagionale è in programma domenica. Il posto comunque non cambia e resta sempre Soelden, che ospiterà il primo gigante dell’anno. Sul ghiacciaio del Rettenbach andrà in scena il primo duello tra Alexis Pinturault e Marco Odermatt, i due grandi favoriti per la conquista della Coppa del Mondo.

Il francese e lo svizzero sono anche i maggiori candidati alla vittoria in quel di Soelden: il transalpino ci ha già vinto per due volte in passato (2016 e 2019), mentre l’elvetico ha concluso al secondo posto nella passata stagione. Con il nuovo calendario e con il numero di slalom diminuiti, Pinturault non ha più quel vantaggio dei rapid gates e dunque ogni gara diventa importante, soprattutto quando entrambi sono al cancelletto di partenza.

Non manca la concorrenza con il croato Filip Zubcic e lo sloveno Zan Kranjec, che puntano al podio e anche al gradino più alto. Grande curiosità in casa Norvegia, vista la presenza di Aleksander Aamodt Kilde (chiaro il suo intento di lottare con Pinturault ed Odermatt per la classifica generale), ma soprattutto quella di Lucas Braathen, vincitore a sorpresa nella passata stagione e che torna in gara dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione.

E l’Italia? La squadra azzurra si affida soprattutto a Luca De Aliprandini, anche se il miglior risultato dell’argento iridato di Cortina a Soelden è un ottavo posto nel 2019. C’è curiosità nel vedere in gigante anche Alex Vinatzer, che si cimenterà anche in questa specialità oltre che nel suo amato slalom. Il podio manca addirittura dal 2012, con il secondo posto di Manfred Moelgg. Un tabù assolutamente da sfatare in fretta.

Foto: LaPresse