È cominciato ufficialmente in questi giorni (dal 17 ottobre a domani, 22 ottobre) al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa il nuovo corso della Nazionale Italiana di fioretto sotto la guida del Commissario Tecnico Stefano Cerioni, dopo la separazione con Andrea Cipressa maturata al termine dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

L’ambizioso obiettivo del tecnico azzurro è quello di riportare la squadra azzurra di fioretto ai livelli stellari raggiunti durante il suo precedente mandato (2005-2012): “Dobbiamo ripartire da dove eravamo rimasti, perché furono risultati eccezionali. Cercheremo di arrivarci di nuovo. Non sarà facile ma ci metteremo tutto e di più, con lo staff e gli atleti, per raggiungere quei traguardi”, dichiara Cerioni al sito federale.

“Bisogna affrontare queste nuove sfide con umiltà ma non avendo paura di nessuno, perché abbiamo degli ottimi elementi, sia la maschile che al femminile. Affronteremo tutti con determinazione e concentrazione. Dobbiamo uscire dalla pedana dopo ogni assalto, vinto o perso che sia, consapevoli d’aver dato tutto. È questa la mentalità che voglio: dare il massimo e anche di più, non mollare mai”, prosegue l’ex C.T. della Russia.

“Vedo tanta voglia e volontà di fare bene in questo primo gruppo di atleti che ho convocato. Nel parlare con loro ho fatto capire che tutti avranno la possibilità di giocarsi le proprie carte. Tutti, se s’impegneranno, potranno conquistare un posto in squadra, in questo anno che ci separa dalla qualificazione olimpica“, spiega l’ex schermidore italiano.

“C’è tempo per crescere, perché a causa della pandemia molti atleti non hanno avuto l’opportunità di dimostrare il loro potenziale. Mi aspetto buone cose, sono contento di come abbiamo cominciato e sicuramente continueremo così. La condizione essenziale è lavorare forte e cercare di mettersi a disposizione in qualsiasi momento”, conclude il nuovo C.T. tricolore.

