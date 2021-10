Il nuovo San Siro si farà, ora è ufficiale. Milan ed Inter avranno una nuova casa e pare che le procedure di realizzazione saranno snellite, ma difficilmente l’impianto verrà completato in tempi brevissimi, tanto che l’amministratore delegato dei nerazzurri Alessandro Antonello è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per sciogliere i dubbi su dove si svolgerà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

“Sarà molto difficile che il nuovo stadio di San Siro sia completato in tempo per i Giochi di Milano-Cortina 2026 – ha dichiarato Alessandro Antonello, dopo l’incontro con l’amministrazione comunale – Dopo due anni di pandemia sono slittati i tempi, non ci sarà sicuramente per le Olimpiadi e ci sarà San Siro”.

La strada è tracciata, ma sembra ancora lunga e il piano di realizzazione potrebbe richiedere tempi non brevissimi, con alcuni aspetti che non sono ancora accertati. “C’è una roadmap che seguiremo e ci auguriamo che sia propedeutica ad una velocizzazione del processo di approvazione. Non si è ancora arrivati a parlare di aspetti tecnici riguardo alle metrature”.

Foto: Shutterstock