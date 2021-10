Riprende il campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022. Dopo la pausa riservata alle qualificazioni per i Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda, è tempo di settimo turno per le compagini nostrane.

Un weekend, quello del 30-31 ottobre, che sarà scosso sabato alle 14.30 dal derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le ragazze di Rita Guarino avranno grandi motivazioni e cercheranno in tutti i modi di arrestare la corsa delle campionesse d’Italia, detentrici di un primato pazzesco: 30 vittorie negli ultimi 30 incontri nel campionato del Bel Paese. Da capire quali saranno le condizioni delle giocatrici tornate dagli impegni internazionali, un fattore che soprattutto in casa bianconera potrebbe incidere. A completare il quadro dei match del 30 ottobre avremo le sfide Empoli-Lazio e Pomigliano-Hellas Verona con punti importanti in palio per le parti medio-basse della classifica generale.

Domenica 31 fuochi d’artificio in arrivo. Nel Lunch Match al Gino Bozzi di Firenze Fiorentina e Roma potranno regalare una partita particolarmente tirata. Le rossonere di Maurizio Ganz, a -5 dalla vetta, dovranno uscire dal campo toscano con un risultato utile, ma non sarà affatto semplice dal momento che le gigliate hanno le qualità per imporsi e le motivazioni, essendo allo stato attuale delle cose in un’anonima sesta posizione in graduatoria.

Grande curiosità nella partita sempre delle 12.30 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini tra Roma e Sassuolo. Le neroverdi, sorprendentemente in testa alla classifica con la Juve, avranno un test probante e non semplice contro le giallorosse che, pur a secco di vittorie da tre turni, sono tra quelle che esprimono il miglior calcio in termini di proposta offensiva. Il confronto, per questo, è aperto a qualsiasi risultato. A completare il quadro il confronto tra Napoli e Sampdoria delle 14.30.

SETTIMA GIORNATA – SERIE A CALCIO FEMMINILE

Sabato 30 ottobre

12.30 Empoli-Lazio

14.30 Pomigliano-Hellas Verona

14.30 Inter-Juventus

Domenica 31 ottobre

12.30 Fiorentina-Milan

12.30 Roma-Sassuolo

14.30 Napoli-Sampdoria

Foto: Maurizio Valletta/LPS