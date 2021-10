Salernitana-Napoli oggi: orario, probabili formazioni, canale tv, streaming Serie A calcio

La serie A è tornata subito in campo. È il momento dell’undicesima giornata di campionato: dopo 73 anni Salernitana e Napoli si ritrovano in campo in massima serie nel pomeriggio di quest’oggi allo stadio Arechi di Salerno, in un derby che gli azzurri vivono da capolista.

Due momenti opposti per le due squadre campane: gli uomini di Spalletti sono partiti benissimo in questo scorcio di stagione, con 28 punti sui 30 disponibili, mentre i granata sono invischiati nella lotta per la salvezza, con solo sette punti conquistati in dieci partite. Nel turno infrasettimanale è però arrivato un successo vitale contro il Venezia in un match che sapeva tanto di scontro diretto, mettendo così a segno i primi tre punti dell’era Colantuono.

I padroni di casa faranno affidamento sulla fantasia di Franck Ribery, con il ballottaggio tra Simy e Djuric per fare compagnia in avanti a Bonazzoli; sempre out Lassana e Mamadou Coulibaly, Capezzi, Ruggeri e Bogdan, mentre Veseli torna disponibile. Il Napoli non avrà a disposizione Victor Osimhen, fermatosi nell’allenamento di rifinitura per un problema muscolare: possibile chance per Dries Mertens dal primo minuto in avanti. A centrocampo Fabian Ruiz potrebbe rifiatare concedendo una chance dall’inizio al rientrante Diego Demme, mentre a sinistra Juan Jesus insidia Mario Rui per giocare dal primo minuto.

Il match comincerà alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno; la partita sarà trasmessa su DAZN.

SALERNITANA-NAPOLI SERIE A: PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Gagliolo, Strandberg, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Obi; Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zambo-Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

MILAN-TORINO SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 18.00

Diretta TV: non disponibile

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse