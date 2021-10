Giornata di lutto per il mondo del rugby: nella notte tra domenica e lunedì è infatti arrivata dalla Nuova Zelanda la triste notizia della morte di Sean Wainui. Il venticinquenne è scomparso a causa di un incidente stradale. Un impatto tremendo contro un albero al McLaren Falls Park, nei pressi di Tauranga, per l’ala dei Chiefs e dei Maori All Blacks.

“La morte di Sean sarà sentita profondamente da tutti gli appassionati di rugby e, in particolare, dai suoi compagni di squadra. Un giorno buio per il rugby” le parole del della federazione neozelandese, Mark Robinson in una nota ufficiale alla BBC.

“Non riesco a trovare le parole per esprimere quanto faccia male. Avevo sempre detto che Sean meritava tutto ciò otteneva, perché lavorava duramente per riuscirci. Ma questo non se lo merita. Il prossimo primo giorno al quartier generale dei Chiefs farà male entrare e non vederti lì. RIP fratello” il triste commento di Brad Weber, capitano dei Chiefs.

Foto: Lapresse