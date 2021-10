Spesso in programma in primavera, dopo l’annullamento della scorsa annata causa Covid la Ronde van Drenthe ha cambiato collocazione nel calendario del ciclismo internazionale: la corsa olandese, giunta alla sua 59ma edizione, quest’anno va a chiudere la stagione in Europa.

PERCORSO

188,5 chilometri con partenza da Assen. La corsa, nella prima fase presenta alcuni tratti in pavé, non impossibili. Andandosi a spostare verso l’arrivo di Hoogeveen invece troviamo alcuni strappi brevissimi che non dovrebbero spezzare il gruppo, lanciato verso una probabile volata.

FAVORITI

Diversi corridori già sono andati in vacanza, dunque la startlist che si presenta al via è di livello davvero basso. Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, che può schierare Taco van der Hoorn, vincitore di tappa al Giro d’Italia, e Team DSM, ricca però di giovani, le due compagini World Tour al via. Dovrebbe essere presente anche Dylan Groenewegen, mentre un nome da segnalare è quello di Arne Marit, vincitore del Grand Prix du Morbihan.

Foto: Lapresse