Remco Evenepoel non ha ancora concluso la propria stagione agonistica. Il belga, reduce dal deludente Giro di Lombardia dove non è riuscito a battagliare con gli altri big di giornata, ha deciso di attaccarsi il numero sulla schiena ancora per un’ultima volta in questo 2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano Het Laatse Nieuws, il 21enne disputerà la Cronometro delle Nazioni, in programma domenica 17 ottobre a Les Herbiers (Francia).

La decisione del giovane fuoriclasse, fresco vincitore della Coppa Bernocchi, è stata commentata da Patrick Lefevere, suo direttore sportivo alla Deceuninck-Quick Step: “Remco lo desidera. Normalmente non sarebbe stato nei programmi, ma potrebbe essergli stato offerto un cospicuo premio per la partecipazione, quindi perché no? Gli piace farlo e ha voglia di correre. Manderemo solamente un assistente e un meccanico con l’ammiraglia. Dopodiché la stagione sarà davvero conclusa”.

Foto: Lapresse