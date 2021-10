Ranking ATP, i piazzamenti degli italiani: Berrettini e Sinner in top-10, prima volta storica. 9 azzurri in top-100

Ci sono ben nove italiani nel ranking ATP che verrà pubblicato lunedì 1° novembre. Per la prima volta nella storia figureranno ben due italiani nella top-10: si tratta di Matteo Berrettini (settimo, best ranking confermato) e di Jannik Sinner (nono, best ranking), che entra nel gotha internazionale per la prima volta in carriera a 20 anni. Il romano è già qualificato per le ATP Finals e tornerà in campo direttamente a Torino anche a causa di un fastidio al collo, mentre l’altoatesino sta inseguendo il pass per il torneo di fine stagione e lo rivedremo all’opera già nell’imminente Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Matteo Berrettini ha mantenuto la sua posizione, Jannik Sinner ha scalato due piazze, mentre Lorenzo Sonego ne ha perse cinque ed è scivolato al 28mo posto. Poco più indietro Fabio Fognini (37mo). Il giovane Lorenzo Musetti è 67mo subito alle spalle di Gianluca Mager. Da ricordare anche Stefano Travaglia (81mo), Marco Cecchinato (93mo) e Andreas Seppi che chiude proprio la top-100. Di seguito i piazzamenti e i punti di tutti gli italiani nel ranking ATP (aggiornato al 1° novembre).

RANKING ATP ITALIANI (aggiornato al 1° novembre)

7. Matteo Berrettini 4.768

9. Jannik Sinner 3.395

28. Lorenzo Sonego 1.860

37. Fabio Fognini 1.494

66. Gianluca Mager 959

67. Lorenzo Musetti 958

81. Stefano Travaglia 850

93. Marco Cecchinato 774

100. Andreas Seppi 754

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger