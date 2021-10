La sorte è buona con Lorenzo Musetti. Il toscano, infatti, viene ripescato nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: aveva infatti perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro il francese Hugo Gaston, che lo aveva rimontato e battuto in tre set sul Court 1 dell’ultimo torneo dell’anno per questa categoria.

Musetti, nel tabellone principale, sarà di scena già domani, e sfiderà un giocatore con il quale ha diviso il campo già diverse volte in questo 2021. Si tratta del serbo Laslo Djere, che ha vinto tutti i tre precedenti confronti in maniera lottata, al terzo parziale, l’ultimo dei quali a Nur-Sultan, sul veloce indoor kazako. Il match in questione sarà il 5° e ultimo dalle ore 11:00 sul già citato Court 1.

Il toscano ha approfittato del fatto che, oltre ai sette posti regolarmente disponibili per i qualificati, se n’è aggiunto uno per un lucky loser (lui, in questo caso) a seguito del forfait di Matteo Berrettini poco prima che venisse compilato il tabellone principale e a torneo cadetto già iniziato.

Bisognerà invece attendere martedì per vedere all’opera Gianluca Mager. Il sanremese, vittorioso sul giapponese Yoshihito Nishioka, è stato sorteggiato contro l’avversario forse peggiore possibile, il canadese Felix Auger-Aliassime. Il vincitore tra i due potrebbe sfidare Andy Murray, con lo scozzese impegnato contro l’americano Jenson Brooksby, anche lui passato dalle qualificazioni. L’unico altro italiano impegnato domani oltre a Musetti, così, sarà Fabio Fognini, che aprirà il Palais Omnisports di Bercy (ora AccorHotels Arena) contro l’ungherese Marton Fucsovics alle 11:00.

