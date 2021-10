Rally, il Regno Unito spinge per un evento nel calendario 2022

Il Rally del Regno Unito potrebbe entrare nel calendario 2022 del FIA WRC. L’Irlanda del Nord sarebbe pronta a rimpiazzare il Galles ed occupare l’evento ancora da definire che si dovrebbe svolgere nel fine settimana del 18 al 21 agosto.

Tutto resta ancora da stabilire, ma è chiaro che l’intenzione da parte del Regno Unito è concreta. A schierarsi per questa causa c’è anche Elfyn Evans, pilota inglese che è in lizza per il Mondiale dopo il round di settimana scorsa in Spagna.

Il portacolori di Toyota ha affermato a ‘Motorsport.com’: “È una grande perdita per il calendario, perché un campionato senza Galles, per me, è come non avere Monte-Carlo o il Rally di Finlandia. Potrei passare per non essere neutrale visto che vengo da quei territori, ma per me è un classico e so che molti piloti lo apprezzano. Credo che sia importante anche per il motorsport britannico nel suo insieme”.

Il diretto rivale del francese Sebastien Ogier per la lotta al Mondiale 2021 ha chiuso dicendo: “Trovo che sia un peccato perché molti dei miei concorrenti hanno un round in casa e la maggior parte di loro lo ha vinto al primo tentativo o ha sfiorato il successo”.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Gregory Lenormand