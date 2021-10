Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov in testa dopo lo short al Finlandia Trophy 2021. Secondi Mishina-Galliamov

Inizia subito con il botto il Finlandia Trophy 2021, competizione internazionale di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso la Metro Areena di Espoo inserita nel circuito ISU Challenger Series 2021-2022. Nello short program delle coppie, gara inaugurale della rassegna, a rubare l’occhio sono stati Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, confermando lo stato di forma ottimale già sfoggiato nelle scorse settimane.

Gli atleti seguiti da Maxim Trankov ed Eteri Tutberidze hanno subito catturato l’attenzione atterrando un triplo toeloop in parallelo di notevole fattura, proseguendo poi con il piatto forte della casa, il triplo twist, chiamato di livello 4 come il successivo elemento, il sollevamento, premiato con un grado di esecuzione elevato. Realizzando senza patemi poi il triplo rittberger lanciato, i pattinatori hanno portato a termine la performance con la spirale (livello 3), la sequenza di passi e la trottola side by side (entrambe di livello 4), guadagnando 78.33 (42.59, 35.74) e distanziando di cinque lunghezze i Campioni del Mondo in carica Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, rimasti attardati per via del triplo salchow, eseguito con caduta dalla dama, sbavatura che ha inchiodato il loro punteggio a quota 73.76 (39.52, 35.24).

Più indietro l’attesissima coppia di nuova formazione formata da Vanessaa James-Eric Radford che, al netto di un triplo flip lanciato non irresistibile, hanno guadagnato l’alto punteggio di 67.55 (33.98, 33.57), complice anche una valutazione oltremodo generosa nelle componenti del programma. Da rimarcare inoltre l’ennesima buona prova degli spagnoli Laura Barquero-Marco Zandron, per la terza volta consecutiva sopra quota 60, nello specifico 65.33 (35.98, 33.57), score con cui hanno conquistato la quarta piazza superando avversari più quotati come i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert, quinti con 65.19 (33.75, 31.44).

Due errori sanguinosi hanno infine non poco complicato il cammino di Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro, al momento ottavi con 61.60 (30.70, 31.90) a causa di una caduta nel triplo rittberger lanciato e per una defaillance nel triplo twist, chiamato solo di livello 1.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse