Pattinaggio artistico, Skate Canada: Nathan Chen non sbaglia e si porta avanti nello short. Secondo Brown

Nathan Chen risponde presente. Dopo il clamoroso terzo posto ottenuto a Skate America, lo statunitense si è imposto senza patemi nello short individuale maschile di Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Vancouver, precisamente presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre.

Il Campione del mondo in carica ha confezionato nuovamente una performance sui suoi standard, inaugurata con il quadruplo lutz e proseguita poi con il triplo axel e, in zona bonus, con la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, elemento che ha preceduto la sequenza di passi, chiamata di livello 4 come tutte le tre trottole previste e valutata con un plebiscito di +4 e +5. Grazie alla prestazione positiva dunque l’allievo di Rafael Arutunian è tornato a conquistare un punteggio sopra i 105 punti, guadagnando 106.72 (60.29, 44.63).

Bene anche il compagno di Nazionale Jason Brown, al momento secondo con 94.00 (47.39, 46.61) dopo una performance di enorme rilevanza in cui, al netto di un problemino di rotazione nel triplo axel (chiamato sul quarto), pur non presentando quadrupli ha fatto il pieno nel GOE nei restanti sei elementi, ottenendo seppur di misura il miglior riscontro sulle componenti del programma. Nel libero tuttavia il pattinatore seguito da Tracy Wilson dovrà riuscire ad arginare il padrone di casa Keegan Messing, piazzatosi a meno di una lunghezza di distanza al terzo posto con 93.28 (49.59, 43.69) sciorinando una prova dove ha atterrato il quadruplo toeloop combinato con il triplo toeloop, il triplo axel e il triplo lutz.

In lizza per una posizione sul podio anche i due russi Makar Ignatov, al momento quarto con 89.79 (52.00, 37.79), ed Evgenii Semenenko, quinto con 87.71 (48.63, 39.08). Molteplici errori invece, purtroppo una costante al momento, per Alexander Samarin, ottavo con 78.55 (39.66, 38.89). Male anche la medaglia di bronzo continentale Morisi Kvitelashvili, addirittura dodicesimo con 71.60 (33.99, 37.61).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

