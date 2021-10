Pattinaggio artistico, Skate America 2021: Trusova avanti dopo lo short, Usacheva incanta

Come da pronostico le atlete della Nazionale russa sono state le protagoniste indiscusse dello short program individuale femminile, una delle prove più affascinanti di Skate America 2021, prima tappa del circuito Grand Prix, competizione itinerante di pattinaggio artistico al via questa settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas, in Nevada. Dopo una gara in cui le prime sei concorrenti hanno scavalcato quota 70, a prendersi la leadership è stata la protagonista più attesa del lotto, Alexandra Trusova.

La nativa di Riazan, non in perfetta forma a causa di un fastidio alla caviglia, ha preferito optare per una strategia conservativa, cassando il triplo axel realizzandolo dunque volutamente doppio, completando gli elementi di salto con un ottimo triplo flip e con la rilevante combinazione in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop.

Ricevendo il massimo del livello sia nella serie di passi che nelle tre trottole pianificate, l’allieva di Eteri Tutberidze ha avuto la meglio sulla concorrenza conquistando il nuovo primato personale di 77.69 (42.21, 35.48) arginando la debuttante assoluta Daria Usacheva che, in un contesto non facile, ha rubato letteralmente la scena sciorinando una prestazione di eccellente qualità, in cui ha ricevuto, seppur di poco rispetto a quanto realmente mostrato sul ghiaccio, il miglior riscontro sul secondo punteggio. Eseguendo senza patemi il doppio axel, il triplo lutz e la combinazione triplo flip/triplo toeloop la classe 2006 si è concessa quindi il lusso di raccogliere la bellezza di 76.71 (42.24, 34.47), numeri tutt’altro che facili da raggiungere nel circuito.

Benissimo inoltre anche Kseniia Sinitsyna, terza con 71.51 (39.62, 31.89) davanti a una buona Kaori Sakamoto, quarta con 71.16 (36.52, 34.64), e a una Young You rallentata da una caduta rovinosa nel triplo axel, fattore che l’ha inchiodata al quinto posto provvisorio con 70.73 (39.02, 32.71).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

