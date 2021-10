Pattinaggio artistico, Skate America 2021: Nathan Chen per vincere ancora, Grassl in rampa di lancio

Come ormai da tradizione, sarà il Campione Mondiale in carica Nathan Chen il grande protagonista della prima tappa del circuito Grand Prix di pattinaggio artistico, ovvero Skate America 2021, pianificata dal 22 al 24 ottobre a Las Vegas (Nevada) presso la Tropicana Ave.

L’allievo di Rafael Arutunian manderà velocemente in archivio il discorso qualificazione, partecipando sia all’appuntamento inaugurale sia a quello successivo, Skate Canada, in programma la prossima settimana. L’obiettivo dello statunitense sarà, presumibilmente, quello di conquistare per la quarta volta consecutiva il primo posto nelle Finali, oltre che proseguire in linea generale il suo regime di imbattibilità, in corso da tre anni pieni.

Non volendo scomodare ipotesi di possibili layout, anche se appare evidente che opterà per almeno quattro quadrupli nel libero, la curiosità sarà vedere che tipo di programmi presenterà il nativo di Salt Lake City visto l’importanza dell’annata sportiva che, come sappiamo, culminerà con le Olimpiadi Di Pechino 2022.

Tra gli altri pretendenti al podio impossibile non citare né il Vice Campione Olimpico giapponese Shoma Uno, ormai da tanto tempo in cerca di continuità, né tantomeno il padrone di casa Vincent Zhou, fresco vincitore del Nebelhorn Trophy 2021 con due performance pulite, anche se decisamente graziate nelle rotazioni dei salti da un pannello tecnico oltremodo generoso.

Bella battaglia poi per le posizioni al ridosso della top 3 dove, insieme al bravo francese Kevin Aymoz e al pericoloso russo Artur Danielian, figura anche il nostro azzurro Daniel Grassl, all’esordio assoluto nella competizione itinerante e pronto a stupire, come ha già fatto al Lombardia Trophy 2021, confezionando una prestazione di alto livello, imbastita probabilmente da un quadruplo nello short e tre nel libero, dove ci potrebbe essere anche una novità significativa: un quadruplo loop combinato con euler/triplo salchow, elemento andato a buon fine due settimane fa in occasione di una gara interna andata in scena a Torino.

Da menzionare infine quattro mine vaganti: dal talentuosissimo pattinatore giapponese Shun Sato, vincitore delle ultime Finali Junior Grand Prix, al veterano Michael Brezina passando per il secondo francese di rilievo, Adam Siao Him Fa e per il canadese Nam Nguyen, secondo a Skate Canada 2019.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DI SKATE AMERICA 2021

Foto: LaPresse