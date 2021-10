Pattinaggio artistico: Nathan Chen vince Skate Canada 2021 e scaccia i fantasmi, secondo Jason Brown

Nathan Chen vince Skate Canada 2021 e si mette alle spalle la performance opaca della settimana scorsa a Las Vegas. L’atleta statunitense si è imposto per dispersione nella seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico, in scena questo weekend presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, eseguendo una performance dove ha ridotto al minimo le sbavature.

L’allievo di Rafael Arutunian, già abbondantemente avanti dopo lo short, si è reso autore di un programma decisamente diverso rispetto a Skate America, rimodulato per l’occasione da “soli” quattro salti quadrupli, nello specifico il salchow, l’imponente flip combinato con triplo toeloop e due toeloop in combinazione, uno con euler/triplo flip e l’altro, arrivato in modo problematico, unito quasi da fermo con un doppio toeloop.

Completando il layout poi con il triplo lutz, il triplo rittberger e il triplo axel, il Campione del Mondo in carica ha guadagnato 200.46 (107.68, 92.78) per 307.18, decimando di oltre quaranta unità il compagno di squadra Jason Brown che, seppur con due errori di peso nel quadruplo salchow e nel primo triplo axel, grazie al vantaggio dello short è riuscito a conservare la seconda posizione raccogliendo 165.55 (76.75, 89.80) per 259.55, appena tre punti in più di un buon Evgeni Semenenko, terzo con 168.30 (90.00, 78.30) per 256.01.

Tantissimi errori hanno infine contrassegnato le prove del resto dei partecipanti, tra cui spicca in negativo quella del padrone di casa Keegan Messing, scivolato addirittura dal terzo al quinto posto dopo un libero molto problematico valutato 145.06 (65.28, 81.78) per 238.24.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: LaPresse