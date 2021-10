Sarà un fine settimana alquanto concitato per tutti gli amanti del pattinaggio di figura. Da giovedì 7 a domenica 10 ottobre andrà infatti in scena alla Metro Areena di Espoo il Finlandia Trophy 2021, quarto appuntamento del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2021-2022, di straordinaria importanza in quanto segnerà l’esordio stagionale di tanti big della disciplina.

Inutile girarci intorno. Perché la protagonista più attesa di tutte sarà, senza ombra di dubbio, la russa Kamila Valieva, all’esordio assoluto nella massima categoria dopo aver dominato in lungo e in largo in campo Junior. La nativa di Kazan cercherà di iniziare la sua annata sportiva nel verso giusto, tentando di confezionare due segmenti di alto livello, inserendo il triplo axel nello short, ormai entrato a pieno regime, proponendolo anche nel libero insieme a due quadrupli, due toeloop e un salchow.

E a proposito di tripli axel, per l’occasione tornerà sul ghiaccio una Alena Kostornaia apparsa già rigenerata in occasione dei Test Skate di Chelyabinsk, dove ha rispolverato proprio l’elemento in questione diventato suo cavallo di battaglia nel 2019-2020. Sarà della partita inoltre anche la veterana Elizaveta Tuktamysheva, pronta a battersi per una posizione sul podio non scontata da conquistare, complice la presenza della belga Loeana Hendrickx, della bielorussa Viktoria Safonova galvanizzata dalla prestazione del Nebelhorn, di Anastasia Gubanova, che da questo anno gareggerà per la Georgia, otre che dalle due statunitensi Amber Gleen e Karen Chen.

Previsto uno spettacolo più che pirotecnico nelle coppie d’artistico, dove sarà interessante valutare l’impatto tra quelli che contano di Vanessa James-Eric Radford, apparsi in una condizione di forma non impeccabile all’Autumn Classic International. I canadesi se le vedranno con avversari di altissimo profilo, tra tutti, oltre i compagni di squadra in questo momento più avanti Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro, i russi Campioni del mondo in carica Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov ed Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. Da menzionare inoltre non solo i bravi tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert, ma anche gli spagnoli freschi di qualifica olimpica Laura Barquero-Marco Zandron, senza dubbio una delle rivelazioni di questa pre-season.

Nel singolo maschile attesa per la prima gara di Matteo Rizzo, tornato dopo una stagione al vecchio team costituito da Franca Banconi e dal padre Valter, subito protagonista di un bello scontro interno con Gabriele Frangipani, reduce dall’ottimo quarto posto del Nebelhorn. Tra i pretendenti per la top 3 figurano certamente i tre russi Mikhail Kolyada, Dmtri Aliev ed Evgeni Semenenko, lo statunitense Jason Brown e il canadese Keegan Messing.

Non mancheranno i fuochi d’artificio neanche nella danza sul ghiaccio, con il ritorno alle competizioni ufficiali dopo due anni di Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, artefici di due performance altamente convincenti ai French Masters la scorsa settimana. I danzatori d’oltralpe se la vedranno principalmente con Madison Chock-Evan Bates e con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.

Il Finlandia Trophy sarà visibile in streaming gratuito sul sito ufficiale della federazione finlandese, www.skatingfinland.fi/live.

IL PROGRAMMA ORARIO DEL FINLANDIA TROPHY 2021

Giovedì 7 ottobre

15:30-18:15 Short program coppie d’artistico

18:15-22:15 Short program individuale maschile

Venerdì 8 ottobre

14:00-17:00 Free program coppie d’artistico

17:00-21:55 Free program individuale maschile

Sabato 9 ottobre

14:00-17:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:00-21:20 Short program individuale femminile

Domenica 10 ottobre

14:00-17:20 Free dance danza sul ghiaccio

17:20-22:25 Free program individuale femminile

