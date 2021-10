Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Qualizza e Testoni terzi dopo la style. Alto livello nella Solo Dance

Quattro atleti raccolti in un fazzoletto; è questo il quadro dopo il notevole primo segmento di gara della Solo Dance maschile, piatto forte della settima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in scena fino a sabato 9 ottobre presso la Secretaria Nacional de Deportes di Asuncìon, Paraguay. Una style dance convincente e spettacolare che ha confermato l’ottimo stato di forma della specialità dopo l’introduzione del nuovo sistema di punteggio.

Al momento in testa alla classifica si trova il Campione Europeo in carica, Lorenc Alvarez Caballero; l’iberico, pur ottenendo il secondo tecnico e le seconde componenti del programma è riuscito a superare la concorrenza guadagnando punti preziosi nel QOE, alti in tutti e cinque gli elementi, dalle due ostiche due sezioni di Loran Rumba (livello 4-3) ai Cluster (livello 4), passando per i travelling (livello 4) e la footwork sequence (livello 3), fattori che hanno spinto il suo punteggio a quota 67.78 (38.20, 29.58).

Ma attenzione. Perché a poco più di un punto di distanza si è posizionato il portoghese Pedro Walgode, apparso più in palla rispetto alla rassegna continentale e bravo a confezionare una prestazione tecnicamente impressionante dove ha fatto all in di livelli 4, fermandosi a 66.51 (39.34, 27.17), regolando di soli undici centesimi l’azzurro Mattia Qualizza, il quale ha pagato dazio nei Travelling, di livello 3, piazzandosi dunque provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 66.40 (36.06, 30.34). Non lontano quindi il colombiano Bryan Carreno, quarto con 64.90 (35.48, 29.42) davanti a Roul Allegranti, quinto con 59.56 (35.73, 23.83).

Meno intricata e più definita la situazione in campo femminile, con la spagnola Natalia Baldizzone Morales in vantaggio grazie a una performance iper positiva valutata 68.29 (39.46, 28.83), due unità in più della tedesca Emilia Zimermann, in questo momento al posto d’onore con 66.35 (38.93, 27.42). Leggermente più lontana, ma pronta a ruggire la nostra Asya Sofia Testoni, terza con 63.43 (36.60, 26.83) e motivata a sferrare l’attacco nel libero. Tuttavia la Campionessa Nazionale in carica dovrà anche guardarsi le spalle, complice la vicinanza della brasiliana Bianca Corteze Amexeiro, al quarto posto con 61.71 (35.87, 25.84). Da menzionare infine la portoghese Ana Walgode, quinta con 60.42 (34.43, 25.99) e Caterina Artoni, sesta con 59.72 (34.64, 25.08).

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)