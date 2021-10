Pallanuoto, Serie A1 2021-2022: vittorie di Brescia e Savona negli anticipi della seconda giornata

Si è aperta oggi, mercoledì 13 ottobre, la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto 2021-2022: il terzo turno di qualificazione alla Champions League, con i match in programma sabato 16 e mercoledì 20 ottobre, costringe Brescia e Savona ad anticipare gli impegni di campionato.

Entrambe le formazioni che cercheranno l’accesso alla fase a gironi della Champions League vincono quest’oggi: nel pomeriggio la RN Savona supera la Telimar Palermo per 17-12, mentre in serata l’AN Brescia passa per 5-16 in casa della Waterpolo Milano Metanopoli nel derby lombardo.

TABELLINI

RN SAVONA-TELIMAR 17-12

RN SAVONA: F. Massaro, N. Rocchi, A. Patchaliev, N. Vuskovic 2, G. Molina Rios 1, V. Rizzo, A. Caldieri, L. Bruni 2, E. Campopiano 2, A. Fondelli 7, M. Iocchi Gratta 3, P. Giovanetti, N. Darold. All. Angelini.

TELIMAR: G. Nicosia, M. Del Basso 4, F. Turchini, F. Di Patti, D. Occhione 1, A. Vlahovic 1, A. Giliberti, L. Marziali, F. Lo Cascio, M. Irving 5, R. Lo Dico 1, A. Basic, F. De Totero. All. Baldineti.

Arbitri: Petronilli e Gomez.

Note – Parziali: 5-5 7-1 2-1 3-5 Spettatori 50 circa. Superiorità numeriche: Savona 4/7 +1 rigore, Palermo 9/17 +1 rigore. Usciti per limite di falli: Rocchi (S) nel III tempo, Vuskovic e Rizzo (S) nel IV tempo.

WP MILANO METANOPOLI-AN BRESCIA 5-16

WP MILANO METANOPOLI: F. Cubranic, A. Perez, S. Andryukov, N. Tononi 1, G. Mattiello, M. Caravita, T. Scollo, P. Kasum 1, Superchi, T. Busilacchi 2, E. Novara, G. Lanzoni 1, A. Mellina Gottardo. All. Krekovic.

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 1, T. Gianazza 1, D. Lazic 2, B. Vapenski 1, V. Renzuto Iodice, A. Balzarini, J. Alesiani 2, S. Luongo 3, E. Di Somma 4, N. Gitto 2, M. Gianazza. All. Bovo.

Arbitri: Severo e Cavallini.

Note – Parziali: 1-6 1-2 2-3 1-5 Usciti per limite di falli Perez (M) nel terzo tempo, Adryukov (M) e Balzarini (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Milano 1/5 + 2 rigori e Brescia 6/11 + un rigore. Cubranic (M) para un rigore a Renzuto Iodice nel terzo tempo. Spettatori 100 circa. M. Giannazza (B) subentra a Tesanovic nel quarto tempo. M. Giannazza (B) para un rigore a Kasum nel quarto tempo.

Serie A1 maschile – 2^ giornata

RISULTATI

Mercoledì 13 ottobre

RN Savona-Telimar Palermo 17-12

WP Milano Metanopoli-AN Brescia 5-16

Sabato 16 ottobre

15.00 ADR Nuoto Catania-RN Salerno

15.30 Lazio Nuoto-CC Ortigia

16.30 Anzio Waterpolis-Iren Genova Quinto – live su Waterpolo Channel

17.00 CN Posillipo-Pro Recco N e PN

18.30 Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto

CLASSIFICA

AN BRESCIA* 6

RN SAVONA* 6

RN SALERNO 3

PALLANUOTO TRIESTE 3

CC ORTIGIA 3

TELIMAR* 3

PRO RECCO 3

CN POSILLIPO 0

IREN GENOVA QUINTO 0

ROMA NUOTO 0

WP MILANO METANOPOLI* 0

SS LAZIO NUOTO 0

ANZIO WATERPOLIS 0

ADR NUOTO CATANIA 0

* = una partita in più

Foto: LiveMedia / Stefano Nicoli