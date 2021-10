Pallanuoto femminile, Mondiali Under 20 2021: Germania-Italia 1-20. Le azzurrine riscattano il ko al debutto

La Nazionale italiana under 20 di pallanuoto femminile prosegue con una vittoria il proprio cammino a Netanya, in Israele, dove oggi per i Mondiali 2021 di categoria la selezione del CT Giacomo Grassi batte per 20-1 le pari età della Germania.

Partita già decisa nel primo quarto, chiuso sul 7-0, poi l’Italia arriva a metà gara sul 12-1. Le azzurrine controllano senza spingere più di tanto, marcando quattro reti sia nella terza frazione, per il 16-1, che nell’ultimo quarto, per il 20-1. Sei reti per Bettini, quattro per Cordovani, tre per Giustini, due per capitan Cergol e Leone. Condorelli para un rigore.

Con la vittoria odierna il cammino dell’Italia prosegue spedito verso gli ottavi di finale: soltanto le squadre prime classificate nei gironi della prima fase saranno ammesse direttamente ai quarti, mentre seconde e terze giocheranno gli ottavi.

GIRONI E CALENDARIO

Girone A = Grecia, Slovacchia, Italia, Germania

Girone B = Sudafrica, Francia, Olanda, Spagna

Girone C = Israele, Argentina, Serbia, Perù

Girone D = Brasile, Ungheria, Russia, Uzbekistan

1a giornata – 10 ottobre

08.00 Italia-Grecia 6-12

09.30 Slovacchia-Germania 8-12

2a giornata – 11 ottobre

18.00 Germania-Italia 1-20

19.30 Grecia-Slovacchia

3a giornata – 12 ottobre

12.30 Grecia-Germania

15.00 Slovacchia-Italia

Foto: LM-LPS/Marco Todaro