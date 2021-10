Pallamano, Serie A femminile 2021: Casalgrande Padana, Cassano Magnago e Cellini Padova a segno

Casalgrande Padana, Cassano Magnago e Cellini Padova sono le protagoniste della 5^ giornata di regular season. Segnaliamo l’assenza per AC Life Style Erice, Brixen Südtirol e Alì-Best Espresso Mestrino, impegnati nel torneo europeo.

Il week-end si è aperto con lo schiacciante successo da parte Casalgrande Padana che ha battuto per 36-27 le Guerriere Malo. Le emiliane, capitanate da Furlanetto, hanno dettato il passo e non hanno lasciato scampo alle venete che attualmente occupano la parte bassa della classifica.

Zorica Jovovic è stata decisiva per il successo del Cassano Magnago. Seconda affermazione consecutiva per le lombarde che per un solo punto si impongono su Ariosto Ferrara. 32 a 31 è il risultato finale per quella che di fatto è stata la sfida più combattuta della giornata.

Prima gioia della stagione, invece, per Cellini Padova. Le venete hanno vinto per 10 punti (32-22) sul Leno che nelle prime battute sembravano in grado di reggere il confronto. Dal 20° minuto tutto è cambiato con le padovane che hanno imposto la loro superiorità.

Foto: FIGH